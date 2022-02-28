«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

Боссы «Барселоны» летом попытаются договориться о контракте с ивуарийским защитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Байи.

По информации Daily Star, каталонский клуб активно интересуется 27-летним ивуарийским футболистом, который так и не стал основным в «Манчестер Юнайтед». Действующее соглашение Байи с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.

В этом сезоне Эрик Байи провёл в английском чемпионате четыре поединка и получил одну жёлтую карточку.