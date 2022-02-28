Пеллегрини: «У «Севильи» был всего один момент, а мы не смогли забить сразу в нескольких эпизодах»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в матче 26-го тура чемпиона Испании.

«Мы провели два совершенно разных тайма. В первой половине матча мы играли очень плохо и не били по воротам, «Севилья» контролировала ход игры, прессинговала и дважды забила. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше, у «Севильи» был всего один момент, а мы не смогли забить сразу в нескольких эпизодах. Не знаю, что случилось с нами в начале матча», — приводит слова Пеллегрини Marca.

У «Бетиса» в текущем сезоне 46 очков после 26 туров. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» 14 очков.