«Атлетико» готов предложить Эррере новый контракт

Мадридский «Атлетико» решил продлить отношения с мексиканским полузащитником Эктором Эррерой, который перебрался в клуб в 2019 году. В первые два года Эррера редко появлялся на поле в стартовом составе, но в последнее время Диего Симеоне доверяет ему куда больше и в текущем сезоне 31-летний мексиканец сыграл уже в пятнадцати матчах чемпионата Испании.

Сейчас, как сообщает издание El Mundo Deportivo, «Атлетико» хочет предложить мексиканцу годичное продление контракта. Если Эррера согласится на него, то ему не придется уезжать в Северную Америку, где у него есть предложения из МЛС