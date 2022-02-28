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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» готов предложить Эррере новый контракт

28 Февраля 2022 • 01:03 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
2.95 3.15 2.55
06.03 23:00

Мадридский «Атлетико» решил продлить отношения с мексиканским полузащитником Эктором Эррерой, который перебрался в клуб в 2019 году. В первые два года Эррера редко появлялся на поле в стартовом составе, но в последнее время Диего Симеоне доверяет ему куда больше и в текущем сезоне 31-летний мексиканец сыграл уже в пятнадцати матчах чемпионата Испании.

Сейчас, как сообщает издание El Mundo Deportivo, «Атлетико» хочет предложить мексиканцу годичное продление контракта. Если Эррера согласится на него, то ему не придется уезжать в Северную Америку, где у него есть предложения из МЛС.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эктор Эррера
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БЕТИС АТЛЕТИКО М
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