Эмери – о победе над «Эспаньолом»: «Такая игра внушает позитив»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Эспаньолом» (5:1).

«Мы провели хорошую игру против сильной команды. Мне очень понравилось то, как мы играли позиционно, здорово прессинговали и уверенно владели мячом. Такая игра внушает позитив.

Хет-трик Пино? Сегодняшний покер – это выплеск эмоций в его исполнении. В последнее время он играл мало, потому что находился не в форме. От игры к игре он становится лучше, Пино впечатлил меня в матче с «Ювентусом», поэтому получил свой шанс», - цитирует Эмери Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Вильярреалу» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.