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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери – о победе над «Эспаньолом»: «Такая игра внушает позитив»

27 Февраля 2022 • 21:27 Комментировать
Вильярреал
5:1
Эспаньол
окончен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Эспаньолом» (5:1).

«Мы провели хорошую игру против сильной команды. Мне очень понравилось то, как мы играли позиционно, здорово прессинговали и уверенно владели мячом. Такая игра внушает позитив.

Хет-трик Пино?  Сегодняшний покер – это выплеск эмоций в его исполнении. В последнее время он играл мало, потому что находился не в форме. От игры к игре он становится лучше, Пино впечатлил меня в матче с «Ювентусом», поэтому получил свой шанс», - цитирует Эмери Marca.

Сегодняшняя победа позволила «Вильярреалу» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
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окончен Вильярреал 5:1 Эспаньол 1.50 4.30 7.00
окончен Севилья 2:1 Бетис 2.30 3.15 3.40
окончен Реал Сосьедад 1:0 Осасуна 1.85 3.30 5.00
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