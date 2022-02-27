Защитник «Арсенала» рассказал, почему Обамеянг ушел из команды

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл рассказал журналистам Daily Mail о том, по какой причине Пьер-Эмерик Обамеянг покинул команду. Футболист отметил, что конфликтов с игроками у габонского форварда не было.

По словам Габриэла, главным поводом для ухода Обаменяга стали разногласия с тренерским штабом, в подробности которых игроки команды не вдавались.

Защитник добавил, что он попрощался с Обамеянгом перед уходом и выразил надежду на то, что в новой команде он будет чувствовать себя комфортно.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Пьер-Эмерик Обамеянг ушел из «Арсенала» в «Барселону».