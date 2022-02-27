28-летний вингер «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в ПСВ. В составе каталонского клуба футболист чувствует себя некомфортно.

Представители ПСВ рассматривают возможность подписать Депая и летом могут предложить ему контракт. Об этом сообщает Voetbal Primeur.

Мемфис Депай является воспитанником ПСВ, в составе которого он начинал свою профессиональную карьеру. Позднее он выступал в составе «Манчестер Юнайтед» и «Лиона», а в 2021 году Депай перешел в «Барселону».

Сейчас футболист недоволен своим положением в клубе, но пока он не говорил о том, что хочет уйти из команды летом.