Хави: «Барселоне» будет сложно бороться за чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы своей команды на чемпионство в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги. Сейчас, по словам специалиста, «сине-гранатовым» очень нужна поддержка болельщиков.

В разговоре с журналистами Mundo Deportivo Хави отметил, что команда старается идти от матча к матчу и оставаться реалистами.

«Каждая встреча - это финал для нас», - сказал Хави.

По его словам, «Барселона» постарается побороться за чемпионство в текущем розыгрыше Ла Лига, однако команда прекрасно понимает, что добиться этого будет сложно.

На данный момент каталонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.