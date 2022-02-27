Стоичков рассказал, почему в 2007 году ушел из «Сельты» после нескольких недель работы

Бывший болгарский нападающий Христо Стоичков прославил себя выступлениями за «Барселону», но тренерская карьера Христо не задалась - нигде подолгу он не задерживался. В 2007 году в «Сельте» он и вовсе поработал лишь несколько недель. В интервью AS он пояснил, почему так быстро покинул Виго.

- Не могу сказать, что скучаю по тренерской работе. Я видел некоторые вещи, которые убили во мне любовь к тренерской деятельности. Когда я играл, я все время сражался, за Болгарию, за «Барселону». А потом в «Сельте» оказалось, что президент встречается с другими президентами и договаривается, кому надо выиграть, а кому проиграть. И тогда я подумал - да ну все в баню, я ухожу, - вспоминает Стоичков.