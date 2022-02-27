Симеоне очень доволен победой «Атлетико» над «Сельтой»

Мадридский «Атлетико» добился уверенной победы над гостями из «Сельты», забив два безответных мяча. Не пропустивший «Атлетико» - по нынешним временам это достаточно редкое событие, и Диего Симеоне, главный тренер мадридцев, очень доволен ситуацией.

- Сегодня я увидел другую динамику, другой настрой, более агрессивный. Этого не было в матче против «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, мы будем продолжать в том же ключе. Внутреннее соперничество становится острее, и это хорошо для нас, - заявил Симеоне, слова которого цитирует издание Marca.

«Атлетико» поднялся на четвертое место, но сегодня свой матч сыграет и «Барселона», преследующая мадридцев.