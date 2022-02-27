«Атлетико» не оставил шансов «Сельте», Лоди отметился дублем

В 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту».

Хозяева активно начали встречу, имели несколько моментов и закономерно повели в счёте на 36-й минуте, забитым голом отметился Лоди после ошибки голкипера гостей. На 60-й минуте Лоди оформил дубль. Могла «Сельта» отыграть один гол в концовке встречи, но Солари свой момент не использовал. Уверенная победа «Атлетико» - 2:0.

«Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, а «Сельта» расположилась в середине турнирной таблицы.