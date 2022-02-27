«Атлетико» не оставил шансов «Сельте», Лоди отметился дублем

В 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту».
Хозяева активно начали встречу, имели несколько моментов и закономерно повели в счёте на 36-й минуте, забитым голом отметился Лоди после ошибки голкипера гостей. На 60-й минуте Лоди оформил дубль. Могла «Сельта» отыграть один гол в концовке встречи, но Солари свой момент не использовал. Уверенная победа «Атлетико» - 2:0.
«Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, а «Сельта» расположилась в середине турнирной таблицы.
|Атлетико М
|2:0
|Сельта
|(1:0) Лоди Ренан36'
|(2:0) Лоди Ренан60'
Облак Ян • 20'Савич Стефан • 12'Хименес Хосе • 15'Мандава Рейнилду • 50'Врсалько Шиме•Льоренте Маркос 64' (Гризманн Антуан ( 64') •Эррера Эктор•Кондогбия Жоффрей 68' (Лемар Тома ( 68') •Лоди Ренан 63' (Де Пауль Родриго ( 63') •Корреа Анхель 64' (Карраско Янник ( 64') •Фелиш Жоау 72' (Суарес Луис ( 72')
Дитуро Матиас•Мальо Уго•Айду Джозеф•Араухо Нестор • 71'Галан Хави•Пейнадо Франсиско•Браис Мендес•Денис Суарес 81' (Солари Аугусто ( 81') •Серви Франко 75' (Нолито Агудо ( 75') •Аспас Яго • 17'Мина Сантьяго 75' (Тьяго Гальярдо ( 75' ) 84'
26 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).