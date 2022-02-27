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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не оставил шансов «Сельте», Лоди отметился дублем

27 Февраля 2022 • 01:03 Комментировать
Атлетико М
2:0
Сельта
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту».

Хозяева активно начали встречу, имели несколько моментов и закономерно повели в счёте на 36-й минуте, забитым голом отметился Лоди после ошибки голкипера гостей. На 60-й минуте Лоди оформил дубль. Могла «Сельта» отыграть один гол в концовке встречи, но Солари свой момент не использовал. Уверенная победа «Атлетико» - 2:0.

«Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, а «Сельта» расположилась в середине турнирной таблицы.

 
Атлетико М 2:0Сельта
(1:0) Лоди Ренан36'   
(2:0) Лоди Ренан60'   
Облак Ян   20'Савич Стефан   12'Хименес Хосе   15'Мандава Рейнилду   50'Врсалько ШимеЛьоренте Маркос  64' (Гризманн Антуан (  64') Эррера ЭкторКондогбия Жоффрей  68' (Лемар Тома (  68') Лоди Ренан  63' (Де Пауль Родриго (  63') Корреа Анхель  64' (Карраско Янник (  64') Фелиш Жоау  72' (Суарес Луис (  72')
Запасные: Эрмосо МариоЛекомт БенжаменСеррано ХавьерФелипе Аугусто IV
Дитуро МатиасМальо УгоАйду ДжозефАраухо Нестор   71'Галан ХавиПейнадо ФрансискоБраис МендесДенис Суарес  81' (Солари Аугусто (  81') Серви Франко  75' (Нолито Агудо (  75') Аспас Яго   17'Мина Сантьяго  75' (Тьяго Гальярдо (  75'   84')
Запасные: Фонтан ХосеТапия РенатоПинеда ОрбелинМурильо ДжейсонВаскес КевинРубен БланкоКоке КокеДомингес Карлос
26 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Сельта Атлетико Мадрид
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окончен Хетафе 2:2 Алавес 1.93 3.05 5.00
окончен Райо Вальекано 0:1 Реал Мадрид 5.00 4.05 1.65
окончен Атлетико М 2:0 Сельта 1.60 3.75 6.00
27.02  16:00 Вильярреал ... Эспаньол 1.59 4.30 5.60
27.02  18:15 Севилья ... Бетис 1.87 3.60 4.40
27.02  20:30 Реал Сосьедад ... Осасуна 1.72 3.70 5.40
27.02  23:00 Барселона ... Атлетик Б 1.63 4.20 5.40
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Сегодня, 27 Февраля
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