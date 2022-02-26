Симеоне – о матче с «Сельтой»: «Не ожидаю лёгкой прогулки»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами перед матчем против «Сельты».

«Нам предстоит сыграть с соперником, который здорово обращается с мячом, перестраивается позиционно и отлично переходит из полузащиты в атаку. Я не ожидаю лёгкой прогулки, но мы уверены в себе.

Ведут ли частые игры к ускорению прогресса? Думаю, что рост бывает как на тренировках, так и на играх – это разные вещи», - приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице чемпионата «Испании», отставая от лидера на 15 очков. Матч с «Сельтой» состоится сегодня, 26 февраля, в 23:00 по московскому времени.