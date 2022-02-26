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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о матче с «Сельтой»: «Не ожидаю лёгкой прогулки»

26 Февраля 2022 • 12:02 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
1.60 3.75 6.00
Через 7 ч. 56 мин.

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами перед матчем против «Сельты».

«Нам предстоит сыграть с соперником, который здорово обращается с мячом, перестраивается позиционно и отлично переходит из полузащиты в атаку. Я не ожидаю лёгкой прогулки, но мы уверены в себе.

Ведут ли частые игры к ускорению прогресса? Думаю, что рост бывает как на тренировках, так и на играх – это разные вещи», - приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице чемпионата «Испании», отставая от лидера на 15 очков. Матч с «Сельтой» состоится сегодня, 26 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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26.02  23:00 Атлетико М ... Сельта 1.57 4.10 6.20
27.02  16:00 Вильярреал ... Эспаньол 1.59 4.30 5.60
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