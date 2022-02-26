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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Барселона» играет очень хорошо»

26 Февраля 2022 • 00:48 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах «Барселоны».

«Я видел все матчи «каталонцев», они играют очень хорошо. «Барселона» победила в Неаполе, а этого очень непросто добиться. Конечно, такой клуб никогда нельзя списывать со счетов, каждый сезон они борются за чемпионство, этот год не исключение. И хоть у них и есть некоторые проблемы, но видно, что они работают над своими недостатками», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

«Барселона» располагается на четвертом месте в чемпионате Испании, а мадридский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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26.02  23:00 Атлетико М ... Сельта 1.57 4.10 6.20
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