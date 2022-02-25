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Сауль может перейти в «Барселону» из «Атлетико»

25 Февраля 2022 • 10:58 Комментировать

27-летний испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Челси», может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, в подписании футболиста заинтересован главный тренер каталонского клуба Хави. Специалист обсуждал возможность подписания полузащитника еще в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что и сам Сауль не против перехода в «Барселону», поскольку в «Челси» игра у него не задалась, а в составе «Атлетико» он не может найти себе места.

«Матрасники» также согласны отдать игрока каталонцам, чтобы снизить трансферную стоимость Антуана Гризманна.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Сауль Ньигес
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