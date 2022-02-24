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Сын Марадоны: «Убеждён, что Лионель Месси вернётся в «Барселону»

24 Февраля 2022 • 16:27 Комментировать

Сын Диего Марадоны Диего Синагра выразил уверенность, что аргентинский нападающий Лионель Месси вернётся в «Барселону» уже в ближайшее летнее трансферное окно.

По мнению Синагры, Месси несчастлив в своём нынешнем клубе французском «ПСЖ», поэтому вернётся в свою родную команду, которую был вынужден покинуть летом 2021 года из-за серьёзных финансовых проблем «Барселоны».

«Я убеждён, что Лионель Месси вернётся в «Барселону». Может быть, этим ближайшим летом. Он не выглядит счастливым в ПСЖ. Очевидно, что он отличный игрок, и когда вы играете так, как он, вы можете играть в любой точке мира. Но он, без сомнения, должен быть в «Барселоне», – приводит слова Диего Синагры Football-Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона Лионель Месси ПСЖ Диего Синагра
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