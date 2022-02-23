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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Атлетико»: «Симеоне будет работать столько, сколько захочет»

23 Февраля 2022 • 19:04 Комментировать

В последнее время «Атлетико» не радует фанатов результатами, что влечёт за собой слухи о возможной отставке Диего Симеоне. Впрочем, президент мадридского клуба Энрике Сересо развеял эти слухи.

«Симеоне будет здесь столько, сколько хочет. То, что он сделал за последние 10 лет, не смог бы сделать никто другой. Мы с Диего на все сто процентов», - сказал Сересо, чьи слова приводит AS.

Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в декабре 2011 года. Под руководством аргентинца «матрасники» становились чемпионами Испании (2014, 2021), выигрывали Кубок (2013) и Суперкубок страны (2014), Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018). Также «Атлетико» с Симеоне дважды играл в финалах Лиги чемпионов, где уступал «Реалу» (2014, 2016).  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне
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