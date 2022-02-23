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Джо Коул: «Азар мог бы жить как Роналду и принимать ледяные ванны. Но это не про него»

23 Февраля 2022 • 17:50 Комментировать
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул поделился воспоминаниями от совместной игры с Эденом Азаром, с которым англичанин пересекался во французском «Лилле».
 
«Азар мог бы жить как Роналду, больше тренироваться и принимать ледяные ванны по ночам. Но это не про него. С другим мышлением он бы мог выиграть все индивидуальные награды в мире», – заявил Коул.
 
Напомним, что за 2 с половиной сезоне в мадридском «Реале» Эден Азар отметился за «сливочных» всего шестью голами во всех турнирах. Ранее появлялась информация, что руководство клуба окончательно решило избавиться от футболиста ближайшим летом.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джо Коул Эден Азар
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