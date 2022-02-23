Джо Коул: «Азар мог бы жить как Роналду и принимать ледяные ванны. Но это не про него»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул поделился воспоминаниями от совместной игры с Эденом Азаром, с которым англичанин пересекался во французском «Лилле».

«Азар мог бы жить как Роналду, больше тренироваться и принимать ледяные ванны по ночам. Но это не про него. С другим мышлением он бы мог выиграть все индивидуальные награды в мире», – заявил Коул.

Напомним, что за 2 с половиной сезоне в мадридском «Реале» Эден Азар отметился за «сливочных» всего шестью голами во всех турнирах. Ранее появлялась информация, что руководство клуба окончательно решило избавиться от футболиста ближайшим летом.