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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной» слухи

23 Февраля 2022 • 14:20 Комментировать

«Барселона» пыталась продать Усмана Дембеле в январе из-за нежелания игрока продлевать контракт. Француз в итоге остался на вторую часть сезона, и Хави решил вернуть его в состав, однако фанаты не устают освистывать игрока. Несмотря на негатив, Дембеле по-прежнему считает приоритетным вариантом подписание нового контракта. Как сообщает испанский Sport, нападающий очень благодарен Хави за поддержку, которую тренер оказывает ему даже сейчас.

Ранее Усман Дембеле не раз подчёркивал, что вопрос контракта он полностью доверил своему агенту, а сам он концентрируется только на футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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