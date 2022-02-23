В «Атлетико» высказались о будущем Симеоне

В последнее время в СМИ ходят слухи о возможной отставке аргентинца Диего Симеоне с поста главного тренера команды. «Атлетико» не лучшим образом выступает в этом сезоне, и эти результаты могут вынудить руководство клуба принять решение о смене наставника.

По этому поводу высказался президент «матрасников» Энрике Сересо.

«Симеоне – важный человек в клубе. Думаю, мы должны ему доверять. Пока даже не думали об отставке. Подыскивать нового наставника было бы нелогично и несправедливо по отношению к Диего», - приводит слова президента клуба газета Marca.

Симеоне занимает пост рулевого «Атлетико» с 2011 года. Его контракт рассчитан еще на 2,5 сезона.