Симеоне: «Теперь «МЮ» стал более организованным, трудно найти моменты, где они совершают ошибки»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов. Очная встреча между командами состоится уже завтра, 23 февраля, а наставник испанцев на пресс-конференции оценил шансы на успех.

«Теперь «МЮ» стал более организованным, трудно найти моменты, где они совершают ошибки. Это будет тяжелая игра, как и всегда в этом турнире. Критика в наш адрес? Я уверен, что ребята будут отдаваться на максимум. Гарантирую, мы хорошо подготовились и знаем, как будем действовать», - приводит слова Симеоне Marca.