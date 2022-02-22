После очного противостояния между «ПСЖ» и «Реалом» все активнее начал обсуждаться возможный трансфер нападающего Килиана Мбаппе из парижского гранда в стан действующего лидера испанской Ла Лиги. Журналистам удалось разузнать еще несколько деталей имеющейся на данный момент ситуации.

Ранее появлялась информация, согласно которой Мбаппе хочет быть главным лицом нового проекта «ПСЖ». Источник RMC Sport передает, что руководство готово удовлетворить требования футболиста. Однако некоторые аспекты будут зависеть от спортивных решений наставника Маурисио Почеттино. Оказывается, форварду не нравится играть справа в атаке – это наталкивает его на мысли, что Неймара и Месси ценят гораздо выше.

Что касается потенциального переезда в Мадрид, то портал Goal поделился своими данными на этот счет. Если верить предоставленным сведениям, «Реал» уверен в подписании Мбаппе и спокойно дожидается конца сезона.