Обамеянг: «Давно мечтал перейти в «Барселону»

Габонский бомбардир Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о переходе из лондонского «Арсенала» в каталонскую «Барселону». Этой зимой игрок расторг контракт с «канонирами» и перебрался в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента.

«Я давно мечтал о том, чтобы оказаться в «Барсе». Это нереальный шанс для меня. Приложил все усилия, чтобы оказаться здесь. Я имел предложения из Италии и Франции, но «Барселоне» невозможно отказать. Это прекрасный клуб, хоть сейчас он находится не в лучшем состоянии. Уверен, что скоро все вернется на свои места», - приводит слова африканца Sport.es.

Обамеянг подписал с каталонцами контракт до лета 2025 года.