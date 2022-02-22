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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро: «Хочу играть в футбол, но страх останавливает меня»

22 Февраля 2022 • 08:31 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро в очередной раз высказался о завершении карьеры. Аргентинец был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

«Я работал всю жизнь на максимуме при высокой конкуренции. Мне хочется играть в футбол, но страх останавливает. Сейчас не смотрю футбол или новости, связанные с ним. Пытаюсь сосредоточиться на своих близких. Мне сказали, что я счастливчик, ведь была вероятность инфаркта», - передает слова 33-летнего аргентинца Tyc Sports.

Агуэро объявил о завершении игровой карьеры в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
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