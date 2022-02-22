Президент «Атлетико» опроверг слухи о возможном увольнении Симеоне

Высшее руководство «Атлетико» поспешило поддержать наставника команды Диего Симеоне, насчет которого в прессе появились слухи о том, что он мог бы быть уволен из-за регулярных неудач команды в последнее время. Симеоне руководит «Атлетико» уже более десяти лет, и, как пояснил президент «матрасников» Энрике Сересо, стал важнейшей частью клуба.

- Симеоне - важная составляющая нашего клуба. У нас и мыслей не было о расставании с ним. Это было бы некрасиво и странно, начать искать ему замену прямо сейчас, - цитирует Сересо издание Marca.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда вылетела из Кубка страны и встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.