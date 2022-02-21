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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рамос просил у Переса зарплату на уровне Пике из «Барселоны» слухи

21 Февраля 2022 • 17:46 Комментировать

В прессе появились подробности переговоров между Серхио Рамосом и Флорентино Пересом, которые они вели в прошлом году. По данным испанского издания Sport, Рамос возмущался тем фактом, что он зарабатывал в «Реале» меньше, чем Херард Пике в «Барселоне». Футболист якобы даже связывался с людьми в каталонском клубе, чтобы проверить информацию о доходе Пике.

Sport пишет о том, что Рамос просил у Переса зарплату на уровне Пике или даже выше. Переговоры, как мы знаем, успехом не увенчались.

Напомним, что в летнее трансферное окно Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» после шестнадцати лет в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Серхио Рамос Флорентино Перес Херард Пике
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