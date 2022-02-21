В прессе появились подробности переговоров между Серхио Рамосом и Флорентино Пересом, которые они вели в прошлом году. По данным испанского издания Sport, Рамос возмущался тем фактом, что он зарабатывал в «Реале» меньше, чем Херард Пике в «Барселоне». Футболист якобы даже связывался с людьми в каталонском клубе, чтобы проверить информацию о доходе Пике.

Sport пишет о том, что Рамос просил у Переса зарплату на уровне Пике или даже выше. Переговоры, как мы знаем, успехом не увенчались.

Напомним, что в летнее трансферное окно Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» после шестнадцати лет в «Реале».