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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско договорился с новым клубом

21 Февраля 2022 • 13:55 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Иско сменит клубную прописку по завершении нынешнего сезона. При этом игрок не покинет испанский чемпионат.

Как информирует Calciomercato, новым местом работы 29-летнего атакующего полузащитника станет «Севилья». Стороны уже провели переговоры и договорились о трансфере. Андалусийцы подпишут Иско бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «королевским» клубом истекает по завершении сезона-2021/2022.

Хавбек выступает за мадридский гранд с лета 2013 года. В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Иско принял участие в 11 поединках, забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Иско
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