Иско договорился с новым клубом

Хавбек мадридского «Реала» Иско сменит клубную прописку по завершении нынешнего сезона. При этом игрок не покинет испанский чемпионат.

Как информирует Calciomercato, новым местом работы 29-летнего атакующего полузащитника станет «Севилья». Стороны уже провели переговоры и договорились о трансфере. Андалусийцы подпишут Иско бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «королевским» клубом истекает по завершении сезона-2021/2022.

Хавбек выступает за мадридский гранд с лета 2013 года. В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Иско принял участие в 11 поединках, забил один гол и получил желтую карточку.