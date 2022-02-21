«Реал» предложит Винисиусу новый контракт

Боссы мадридского «Реала» готовы начать переговоры с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором о пролонгации сотрудничества. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, «королевский» клуб готовит для 21-летнего футболиста новый пятилетний трудовой договор. Действующее соглашение форварда с «бланкос» истекает в конце июня 2024 года.

«Реал» оформил трансфер Винисиуса в 2018 году, купив его у «Фламенго» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне Жуниор отметился 13 голами и пятью результативными передачами в 23 матчах Ла Лиги.