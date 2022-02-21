Лопетеги забраковал защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле находился в сфере интересов «Севильи». Руководство андалусийского клуба хотело подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако главный тренер команды Хулен Лопетеги наложил вето на эту сделку.

Согласно сведениям журналистов El Nacional, специалист сомневается в надежности 26-летнего француза. В текущем сезоне Клеман принял участие в 12 поединках чемпионата Испании, в которых отдал ассист и получил три желтые карточки.

Клеман связан контрактом с «сине-гранатовыми» до конца июня 2026 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.