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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» может сохранить Луиса Суареса

21 Февраля 2022 • 10:46 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес близок к смене клубной прописки по окончании нынешнего сезона. У 35-летнего бомбардира есть варианты трудоустройства в МЛС и чемпионате Бразилии. Об этом отрапортовал посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур.

При этом, как отмечает источник, в стане «матрасников» подумывают о том, чтобы сохранить Суареса еще на один сезон.

Луис присоединился к мадридскому коллективу в 2020 году, перебравшись из каталонской «Барселоны». В этом сезоне на его счету девять забитых мячей и две голевые передачи в 24 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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