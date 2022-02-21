Клуб МЛС нацелился на полузащитника «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эктор Эррера, выступающий в испанском чемпионате за мадридский «Атлетико», может перебраться за океан.
По сообщениям портала MLS Soccer, есть интерес к 31-летнему футболисту в МЛС. Подписать контракт с полузащитником готов клуб «Хьюстон Динамо». Американский коллектив может пополниться Эррерой в летнее трансферное окно.
Контракт Эктора с «матрасниками» истекает по окончании текущего сезона, а это значит, что «Хьюстон» может заполучить его совершенно бесплатно.
В нынешнем сезоне на счету мексиканца 14 сыгранных матчей в Ла Лиге и три желтые карточки.
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