Клуб МЛС нацелился на полузащитника «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эктор Эррера, выступающий в испанском чемпионате за мадридский «Атлетико», может перебраться за океан.

По сообщениям портала MLS Soccer, есть интерес к 31-летнему футболисту в МЛС. Подписать контракт с полузащитником готов клуб «Хьюстон Динамо». Американский коллектив может пополниться Эррерой в летнее трансферное окно.

Контракт Эктора с «матрасниками» истекает по окончании текущего сезона, а это значит, что «Хьюстон» может заполучить его совершенно бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету мексиканца 14 сыгранных матчей в Ла Лиге и три желтые карточки.