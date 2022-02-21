Лопетеги прокомментировал осечку «Севильи» в Барселоне

В рамках 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» допустила осечку, сыграв вничью с каталонским «Эспаньолом» (1:1). После завершения встречи рулевой андалусийцев Хулен Лопетеги подвел итоги противостояния.

«Команда билась до самого конца, хотя имела на одного футболиста меньше. Мы рисковали, ведь могли и вовсе остаться без очков. Нет времени для огорчения, необходимо переключить внимание на следующие поединки. Через три дня нам предстоит встретиться с загребским «Динамо» в ЛЕ», - приводит слова тренера газета Marca.

После 25 туров «Севилья» с 51 очком занимает второе место в таблице Ла Лиги.