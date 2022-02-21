«Атлетик» не одерживал столь крупную победу в баскском дерби с 1959 года

«Атлетик» из Бильбао одержал крупную победу в дерби против «Реал Сосьедад», забив четыре мяча во втором тайме. Счет мог быть еще крупнее, но в первом тайме капитан «Атлетика» Икер Муньяин не реализовал пенальти.

Тем не менее, столь крупной победы над принципиальным соперником «Атлетик» не одерживал 62 года, четыре месяца и шестнадцать дней - с 4 октября 1959 года. С тех пор все матчи между этими командами проходили в напряженной борьбе, без разгромного счета. Но сейчас ситуация повторилась.

Тем не менее, несмотря на победу, «Атлетик» все равно остался позади «Реал Сосьедад» в турнирной таблице, имея на очко меньше и на один матч больше.