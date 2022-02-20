Стали известны новые детали переговоров между мадридским «Реалом» и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Оказалось, что «сливочные» не готовы предложить футболисту такой щедрый контракт, как французский гранд. В связи с этим, руководство «Реала» предупредило Мбаппе, что не собирается «бегать» за ним несколько лет.

Согласно сведениям, предоставленным авторитетным источником The Times, испанский клуб дал четко понять – если игрок сборной Франции не присоединится к ним летом на правах свободного агента, то в будущем они больше не будут предпринимать новых попыток пригласить его к себе. То есть, накопленные на Мбаппе деньги будут мгновенно потрачены на других исполнителей.