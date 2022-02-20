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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» отобрал очки и у «Севильи»

20 Февраля 2022 • 18:00 Комментировать
Эспаньол
1:1
Севилья
окончен

Давно не побеждающий «Эспаньол» продолжает успешно играть против лидеров испанского футбола. Сегодня каталонцы не позволили себя обыграть «Севилье». В конце первого тайма Алехандро Гомес обыграл защитника и выдал голевой пас Рафе Миру. Соперник отыгрался на 50-й минуте после удара головой Серхи Дардера  - 1:1. Гости провели 15+6 минут второго тайма в меньшинстве из-за удаления Жюля Кунде, который слишком активно использовал руки в верховой борьбе.

«Севилья» в шести очках от «Реала», ее соперник - 13-й.

Протокол игры  
Эспаньол 1:1Севилья
  36'Мир Рафа (0:1)
(1:1) Дардер Серхи50'   
Лопес ДиегоХиль Оскар II  88' (Морон Лоренцо (  88') Серхи ГомесКабрера ЛеандроПедроса АдриаБаре Кейди   81'Пуадо Хавьер   76'  88' (Эмбарба Адриан (  88') Эррера Янгель  83' (Мелендо Оскар (  83') Дардер СерхиДе Вильена Тонни  72' (Видаль Алеш (  72'   90') Рауль де Томас   30'
Запасные: Калеро ФернандоЛэй УДимата ЛандриДидак ВильяМерида ФранЛьямбрич МигельОйер ОласабальГарсия Жоан
Буну ЯссинКорона Хесус   47'  71' (Навас Хесус (  71') Кунде Жюль   70'   76'Карлос Диего СантосАугустинссон Людвиг   44'  56' (Ракитич Иван (  56') Хордан Хоан  56' (Торрес Оливер (  56') Фернандо РежесДелани ТомасОкампос Лукас   85'Мир Рафа  71' (Эн-Несири Юссеф (  71') Марсьяль Антони  26' (Гомес Алехандро (  26')
Запасные: Дмитрович МаркоКармона Хосе АнхельФлорес АльбертоГудель НеманьяМунир Эль-ХаддадиФатторе ВалентиноЛуисми Крус
20 февраля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Эспаньол Севилья
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окончен Эспаньол 1:1 Севилья 3.50 3.20 2.20
Идет 45 минута Валенсия 0:3 Барселона 3.45 3.65 2.09
20.02  20:30 Бетис ... Мальорка 1.60 4.10 5.80
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
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