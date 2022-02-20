«Эспаньол» отобрал очки и у «Севильи»

Давно не побеждающий «Эспаньол» продолжает успешно играть против лидеров испанского футбола. Сегодня каталонцы не позволили себя обыграть «Севилье». В конце первого тайма Алехандро Гомес обыграл защитника и выдал голевой пас Рафе Миру. Соперник отыгрался на 50-й минуте после удара головой Серхи Дардера - 1:1. Гости провели 15+6 минут второго тайма в меньшинстве из-за удаления Жюля Кунде, который слишком активно использовал руки в верховой борьбе.
«Севилья» в шести очках от «Реала», ее соперник - 13-й.
Протокол игры
|36'Мир Рафа (0:1)
|(1:1) Дардер Серхи50'
Лопес Диего•Хиль Оскар II 88' (Морон Лоренцо ( 88') •Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Педроса Адриа•Баре Кейди • 81'Пуадо Хавьер 76' 88' (Эмбарба Адриан ( 88') •Эррера Янгель 83' (Мелендо Оскар ( 83') •Дардер Серхи•Де Вильена Тонни 72' (Видаль Алеш ( 72' ) • 90'Рауль де Томас 30'
Буну Яссин•Корона Хесус 47' 71' (Навас Хесус ( 71') •Кунде Жюль 70' • 76'Карлос Диего Сантос•Аугустинссон Людвиг 44' 56' (Ракитич Иван ( 56') •Хордан Хоан 56' (Торрес Оливер ( 56') •Фернандо Режес•Делани Томас•Окампос Лукас • 85'Мир Рафа 71' (Эн-Несири Юссеф ( 71') •Марсьяль Антони 26' (Гомес Алехандро ( 26')
20 февраля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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