«Эспаньол» отобрал очки и у «Севильи»

Давно не побеждающий «Эспаньол» продолжает успешно играть против лидеров испанского футбола. Сегодня каталонцы не позволили себя обыграть «Севилье». В конце первого тайма Алехандро Гомес обыграл защитника и выдал голевой пас Рафе Миру. Соперник отыгрался на 50-й минуте после удара головой Серхи Дардера - 1:1. Гости провели 15+6 минут второго тайма в меньшинстве из-за удаления Жюля Кунде, который слишком активно использовал руки в верховой борьбе.

«Севилья» в шести очках от «Реала», ее соперник - 13-й.