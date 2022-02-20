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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» не планирует революцию на лето слухи

20 Февраля 2022 • 13:20 Комментировать (2)

«Реал» лидирует в Примере, но при этом игра команды оставляет желать лучшего. Уже ходят слухи о том, что Флорентино Перес раздумывает над возможным увольнением Карло Анчелотти в конце сезона. СМИ много пишут и о серьёзной кадровой революции в составе «сливочных», намечающейся на лето. Однако испанская Marca располагает другими данными. Так, боссы «Реала» не планируют масштабную перестройку команды. «Реал» сосредоточен лишь на усилении атаки и думает о подписаниях Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 26 февраля. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Райо Вальекано» в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
DAG_ARSA
20 Февраля 2022 в 13:25
Мбаппе и Холанн - не это ли нынче перестройка..?
Alex1972
20 Февраля 2022 в 13:22
Значит Перес будет жить... Хе-хе...
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