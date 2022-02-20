«Реал» лидирует в Примере, но при этом игра команды оставляет желать лучшего. Уже ходят слухи о том, что Флорентино Перес раздумывает над возможным увольнением Карло Анчелотти в конце сезона. СМИ много пишут и о серьёзной кадровой революции в составе «сливочных», намечающейся на лето. Однако испанская Marca располагает другими данными. Так, боссы «Реала» не планируют масштабную перестройку команды. «Реал» сосредоточен лишь на усилении атаки и думает о подписаниях Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 26 февраля. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Райо Вальекано» в чемпионате.