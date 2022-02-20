​Агуэро рассказал, как хотел поиграть с Месси в «Барселоне»

Летом прошлого года Серхио Агуэро перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах свободного агента. Аргентинец провёл за каталонцев всего пять матчей, а затем завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Агуэро вспомнил о своём переезде на «Камп Ноу».

«Я не жалею о том, что летом не вернулся в «Индепендьенте». Я планировал завершить там карьеру, но чувствовал, что нахожусь в хорошей форме, чтобы провести два года в «Барселоне». Я не мог сказать «нет».

Я был рад приехать в «Барселону» и хотел поиграть с Лео Месси. Ясно, то это было не ради денег. Зато я могу говорить, что свой последний гол в карьере забил «Реалу», - сказал Агуэро в ходе интервью для Radio10.