​Агуэро: «Я до сих пор в чате «Барселоны»

Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру. После летнего трансфера аргентинец провёл за «Барселону» всего пять игр, после чего у него проявились проблемы с сердцем.

Агуэро повесил бутсы на гвоздь, но при этом он до сих пор состоит в чате футболистов «Барселоны». Об этом рассказал сам Серхио.

«Я до сих пор в чате игроков «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалили», - высказался Агуэро для Radio10.

Ближайший матч «Барселона» проведёт сегодня, 20 февраля. Команда Хави сыграет против «Валенсии» на поле соперника. Игра стартует в 18:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.