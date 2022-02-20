​Агуэро вспомнил, как ему стало плохо во время матча

Серхио Агуэро недавно пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Аргентинец вспомнил, как ему стало плохо во время осеннего матча с «Алавесом».

«За десять дней до того момента у меня была аритмия. Я обследовался, и всё было нормально. Потом во время матча мне стало очень жарко. Внезапно я почувствовал слабость и головокружение. Я схватил защитника соперника за руку и сказал: «У меня кружится голова, остановите матч», - рассказал Агуэро Radio10.

За «Барселону» Серхио Агуэро успел провести только пять матчей и забить один гол. Аргентинец переходил в каталонский клуб прошлым летом.