Симеоне доволен победой «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» вернулся на победный путь после кошмарного поражения от аутсайдера «Леванте» в матче предыдущего тура - сейчас, в рамках 25-го тура испанской Примеры, «Атлетико» обыграл с крупным счетом «Осасуну», забив три безответных мяча. Наставник «матрасников» Диего Симеоне доволен тем, как футболисты провели игру.

- Нам удалось хорошо начать игру, Льоренте отлично действовал в полузащите, а его хорошо страховал Врсалько. Хорошо сыграли и Коке с Эррерой, проявившие свои лучшие качества. В нынешнем сезоне сложилась непростая ситуация, но мы попробуем хорошо закончить его, - заявил Симеоне, слова которого приводит Marca.