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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне доволен победой «Атлетико»

20 Февраля 2022 • 00:15 Комментировать
Осасуна
0:3
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» вернулся на победный путь после кошмарного поражения от аутсайдера «Леванте» в матче предыдущего тура - сейчас, в рамках 25-го тура испанской Примеры, «Атлетико» обыграл с крупным счетом «Осасуну», забив три безответных мяча. Наставник «матрасников» Диего Симеоне доволен тем, как футболисты провели игру.

- Нам удалось хорошо начать игру, Льоренте отлично действовал в полузащите, а его хорошо страховал Врсалько. Хорошо сыграли и Коке с Эррерой, проявившие свои лучшие качества. В нынешнем сезоне сложилась непростая ситуация, но мы попробуем хорошо закончить его, - заявил Симеоне, слова которого приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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окончен Осасуна 0:3 Атлетико М 3.80 3.30 2.07
окончен Кадис 1:1 Хетафе 3.20 2.95 2.55
окончен Реал Мадрид 3:0 Алавес 1.20 6.40 15.00
20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.55 3.35 2.17
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.45 3.65 2.09
20.02  20:30 Бетис ... Мальорка 1.60 4.10 5.80
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
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