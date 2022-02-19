«Атлетико» разгромил «Осасуну»

В 25-м туре Ла Лиги нестабильный «Атлетико» гостил у середняков из «Осасуны». Чемпионы Испании повели уже на третьей минуте, а после гола Жоау Фелиша последовали результативные попытки Луиса Суареса и Анхеля Корреа - 3:0.

«Атлетико» на чистом третьем месте с отставанием в одно очко от «Бетиса».