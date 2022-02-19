«Атлетико» разгромил «Осасуну»

В 25-м туре Ла Лиги нестабильный «Атлетико» гостил у середняков из «Осасуны». Чемпионы Испании повели уже на третьей минуте, а после гола Жоау Фелиша последовали результативные попытки Луиса Суареса и Анхеля Корреа - 3:0.
«Атлетико» на чистом третьем месте с отставанием в одно очко от «Бетиса».
Протокол игры
|3'Фелиш Жоау (0:1)
|59'Суарес Луис (0:2)
|89'Корреа Анхель (0:3)
Эррера Серхио•Видаль Начо 83' (Мартинес Хавьер II ( 83') •Гарсия Давид III•Круз Хуан•Санчес Мануэль 76' (Анхель Хосе ( 76') •Торро Лукас•Авила Эсекьель 34' 67' (Кике Гарсия ( 67') •Монкайола Хон•Брашанац Дарко 67' (Барха Энрике ( 67') •Гарсия Рубен 67' (Торрес Роберто ( 67') •Будимир Анте
Облак Ян•Врсалько Шиме • 54'Савич Стефан•Хименес Хосе 46' (Фелипе Аугусто IV ( 46') •Мандава Рейнилду•Льоренте Маркос 81' (Корреа Анхель ( 81') •Эррера Эктор•Коке Хорхе•Карраско Янник 82' (Эрмосо Марио ( 82') •Суарес Луис 72' (Кондогбия Жоффрей ( 72') •Фелиш Жоау 82' (Серрано Хавьер ( 82')
Запасные: Гризманн Антуан•Лоди Ренан
19 февраля. Стадион "Эль-Садар".
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