Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разгромил «Осасуну»

19 Февраля 2022 • 20:14 Комментировать
Осасуна
0:3
Атлетико М
окончен

В 25-м туре Ла Лиги нестабильный «Атлетико» гостил у середняков из «Осасуны». Чемпионы Испании повели уже на третьей минуте,  а после гола Жоау Фелиша последовали результативные попытки Луиса Суареса и Анхеля Корреа - 3:0.

«Атлетико» на чистом третьем месте с отставанием в одно очко от «Бетиса».

Протокол игры  
Осасуна 0:3Атлетико М
  3'Фелиш Жоау (0:1)
  59'Суарес Луис (0:2)
  89'Корреа Анхель (0:3)
Эррера СерхиоВидаль Начо  83' (Мартинес Хавьер II (  83') Гарсия Давид IIIКруз ХуанСанчес Мануэль  76' (Анхель Хосе (  76') Торро ЛукасАвила Эсекьель   34'  67' (Кике Гарсия (  67') Монкайола ХонБрашанац Дарко  67' (Барха Энрике (  67') Гарсия Рубен  67' (Торрес Роберто (  67') Будимир Анте
Запасные: Перес ИньигоХуан Перес IIУнаи ГарсияIker BenitoОйер СанхурхоБарберо ИванРамальо Чимено
Облак ЯнВрсалько Шиме   54'Савич СтефанХименес Хосе  46' (Фелипе Аугусто IV (  46') Мандава РейнилдуЛьоренте Маркос  81' (Корреа Анхель (  81') Эррера ЭкторКоке ХорхеКарраско Янник  82' (Эрмосо Марио (  82') Суарес Луис  72' (Кондогбия Жоффрей (  72') Фелиш Жоау  82' (Серрано Хавьер (  82')
Запасные: Гризманн АнтуанЛоди Ренан
19 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Гранада 1:4 Вильярреал 4.10 3.50 1.92
окончен Осасуна 0:3 Атлетико М 3.80 3.30 2.07
19.02  20:30 Кадис ... Хетафе 3.20 2.95 2.55
19.02  23:00 Реал Мадрид ... Алавес 1.20 6.40 15.00
20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.50 3.20 2.20
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.65 3.75 1.95
20.02  20:30 Бетис ... Мальорка 1.55 4.10 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
20:42 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Когда узнал, что Месси уходит, то не поверил» 1
20:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» разгромил «Осасуну»
18:39 · Испания. Ла Лига
«Монако» готов отдать 20 млн евро за защитника «Барселоны» слухи
18:14 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я слепо доверяю Феррану» 1
18:04 · Испания. Ла Лига
​Хет-трик Данджумы принёс «Вильярреалу» победу перед приёмом «Ювентуса»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Атлетико» Мадрид - 0:3 (закончен)
17:39 · Испания. Ла Лига
Пике: «Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки фанатов»
17:28 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили интерес «Реала» к защитнику «Арсенала» слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»
16:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену для Симеоне – команду может возглавить экс-наставник «Барселоны» 2
16:06 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Я ожидал большего в плане выигранных трофеев, когда переходил в «Барселону»
14:39 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде недоволен количеством игровой практики в «Реале»
14:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» определилась с будущей заменой Альбе слухи
13:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» начал искать замену Кроосу
12:27 · Германия. Бундеслига
Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанна 2
Все новости
Рекомендуем