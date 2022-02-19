​Хет-трик Данджумы принёс «Вильярреалу» победу перед приёмом «Ювентуса»

В одном из субботних матчей испанского чемпионата играли «Гранада» и «Вильярреал». Команда Унаи Эмери отпраздновала гостевую победу со счётом 4:1. Главным героем поединка стал Арно Данджума, который стал автором хет-трика.

За счёт набора трёх очков «Вильярреал» догнал «Барселону» на четвёртой позиции Примеры. Правда, каталонцы провели на две игры меньше. «Гранада», в свою очередь, по-прежнему располагается рядом с зоной вылета.

Теперь «подводники» готовятся к домашнему матчу против «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он пройдёт в ближайший вторник, 22 февраля.