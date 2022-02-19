​Хет-трик Данджумы принёс «Вильярреалу» победу перед приёмом «Ювентуса»

В одном из субботних матчей испанского чемпионата играли «Гранада» и «Вильярреал». Команда Унаи Эмери отпраздновала гостевую победу со счётом 4:1. Главным героем поединка стал Арно Данджума, который стал автором хет-трика.
За счёт набора трёх очков «Вильярреал» догнал «Барселону» на четвёртой позиции Примеры. Правда, каталонцы провели на две игры меньше. «Гранада», в свою очередь, по-прежнему располагается рядом с зоной вылета.
Теперь «подводники» готовятся к домашнему матчу против «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он пройдёт в ближайший вторник, 22 февраля.
Протокол игры
|35'Данджума Арно (0:1)
|39'Данджума Арно (0:2)
|(1:2) Милья Луис61'
|81'Данджума Арно (1:3)
|90' Гомес Мойсес (1:4)
Машимиану Луиш•Кини Марин 46' (Торренте Рауль ( 46' ) • 80'Виктор Диаз•Санчес Герман • 32'Нева Карлос 87' (Соро Альберто ( 87') •Милья Луис•Гоналон Максим 13' (Узуни Мюрто ( 13' ) • 34'Монторо Анхель 74' (Петрович Ньегош ( 74') •Пуэртас Антонио•Видаль Молина 88' (Кольядо Алекс ( 88') •Суарес Луис III
Асенхо Серхио • 75'Орье Серж 61' 62' (Педраса Альфонсо ( 62') •Манди Аисса•Торрес Пау II•Эступиньян Первис 45' 62' (Фойт Хуан ( 62') •Парехо Даниэль•Иборра Висенте•Тригерос Мануэль 82' (Гомес Мойсес ( 82') •Пино Йереми 62' (Чуквезе Саму ( 62' ) • 68'Данджума Арно • 33'Ло Чельсо Джовани 69' (Морено Альберто ( 69')
19 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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