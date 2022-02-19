Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хет-трик Данджумы принёс «Вильярреалу» победу перед приёмом «Ювентуса»

19 Февраля 2022 • 18:04 Комментировать
Гранада
1:4
Вильярреал
окончен

В одном из субботних матчей испанского чемпионата играли «Гранада» и «Вильярреал». Команда Унаи Эмери отпраздновала гостевую победу со счётом 4:1. Главным героем поединка стал Арно Данджума, который стал автором хет-трика.

За счёт набора трёх очков «Вильярреал» догнал «Барселону» на четвёртой позиции Примеры. Правда, каталонцы провели на две игры меньше. «Гранада», в свою очередь, по-прежнему располагается рядом с зоной вылета.

Теперь «подводники» готовятся к домашнему матчу против «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он пройдёт в ближайший вторник, 22 февраля.

Протокол игры  
Гранада 1:4Вильярреал
  35'Данджума Арно (0:1)
  39'Данджума Арно (0:2)
(1:2) Милья Луис61'   
  81'Данджума Арно (1:3)
   90' Гомес Мойсес (1:4)
Машимиану ЛуишКини Марин  46' (Торренте Рауль (  46'   80') Виктор ДиазСанчес Герман   32'Нева Карлос  87' (Соро Альберто (  87') Милья ЛуисГоналон Максим  13' (Узуни Мюрто (  13'   34') Монторо Анхель  74' (Петрович Ньегош (  74') Пуэртас АнтониоВидаль Молина  88' (Кольядо Алекс (  88') Суарес Луис III
Запасные: Douglas ArezoРочина РубенАарон ЭскандельБакка КарлосРуис ИсмаДуарте ДомингушРаба Даниэль
Асенхо Серхио   75'Орье Серж   61'  62' (Педраса Альфонсо (  62') Манди АиссаТоррес Пау IIЭступиньян Первис   45'  62' (Фойт Хуан (  62') Парехо ДаниэльИборра ВисентеТригерос Мануэль  82' (Гомес Мойсес (  82') Пино Йереми  62' (Чуквезе Саму (  62'   68') Данджума Арно   33'Ло Чельсо Джовани  69' (Морено Альберто (  69')
Запасные: Альварес ИкерМарио ГаспарРульи ХеронимоДиа БулайеАлькасер Пако
19 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Гранада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Гранада 1:4 Вильярреал 4.10 3.50 1.92
Идет 23 минута Осасуна 0:1 Атлетико М 4.20 3.45 1.97
19.02  20:30 Кадис ... Хетафе 3.15 3.05 2.55
19.02  23:00 Реал Мадрид ... Алавес 1.18 7.40 16.00
20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.55 3.35 2.17
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.45 3.65 2.09
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
18:39 · Испания. Ла Лига
«Монако» готов отдать 20 млн евро за защитника «Барселоны» слухи
18:14 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я слепо доверяю Феррану»
18:04 · Испания. Ла Лига
​Хет-трик Данджумы принёс «Вильярреалу» победу перед приёмом «Ювентуса»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Атлетико» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:39 · Испания. Ла Лига
Пике: «Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки фанатов»
17:28 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили интерес «Реала» к защитнику «Арсенала» слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»
16:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену для Симеоне – команду может возглавить экс-наставник «Барселоны» 2
16:06 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Я ожидал большего в плане выигранных трофеев, когда переходил в «Барселону»
14:39 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде недоволен количеством игровой практики в «Реале»
14:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» определилась с будущей заменой Альбе слухи
13:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» начал искать замену Кроосу
12:27 · Германия. Бундеслига
Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанна 2
10:45 · Испания. Ла Лига
Это'О признали отцом 22-летней девушки и обязали выплатить алименты 2
10:10 · Испания. Ла Лига
Фабрегас поделился мнением о переходе Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем