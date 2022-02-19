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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нашёл замену для Симеоне – команду может возглавить экс-наставник «Барселоны»

19 Февраля 2022 • 16:31 Комментировать (2)
Осасуна
0:1
Атлетико М
3.80 3.30 2.07
1-й тайм

На фоне провальных выступлений «Атлетико» в текущем сезоне испанская пресса все активнее обсуждает возможный уход главного тренера Диего Симеоне со своей должности, которую он занимает уже более десяти лет.

Ранее появлялась информация, что руководство клуба рассматривает несколько вариантов на замену аргентинскому специалисту. Журналистам издания Mundo Deportivo удалось разузнать, что главным кандидатом на пост наставника «матрасники» считают Эрнесто Вальверде, возглавлявшего до этого «Барселону».

К слову, сам Симоне в недавнем интервью изъявил желание остаться у руля «Атлетико», несмотря на появившееся трудности.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эрнесто Вальверде Диего Симеоне
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Скрипский Евгений
19 Февраля 2022 в 17:58
Лучше кумана))))
Misha_diablo_football
19 Февраля 2022 в 16:56
Так себе "тренеришка"...
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окончен Гранада 1:4 Вильярреал 4.10 3.50 1.92
Идет 23 минута Осасуна 0:1 Атлетико М 4.20 3.45 1.97
19.02  20:30 Кадис ... Хетафе 3.15 3.05 2.55
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20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.55 3.35 2.17
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.45 3.65 2.09
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