«Атлетико» нашёл замену для Симеоне – команду может возглавить экс-наставник «Барселоны»

На фоне провальных выступлений «Атлетико» в текущем сезоне испанская пресса все активнее обсуждает возможный уход главного тренера Диего Симеоне со своей должности, которую он занимает уже более десяти лет.

Ранее появлялась информация, что руководство клуба рассматривает несколько вариантов на замену аргентинскому специалисту. Журналистам издания Mundo Deportivo удалось разузнать, что главным кандидатом на пост наставника «матрасники» считают Эрнесто Вальверде, возглавлявшего до этого «Барселону».

К слову, сам Симоне в недавнем интервью изъявил желание остаться у руля «Атлетико», несмотря на появившееся трудности.