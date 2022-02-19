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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал искать замену Кроосу

19 Февраля 2022 • 13:45 Комментировать

В мадридском «Реале» начали задумываться над поиском замены для 32-летнего немецкого полузащитника Тони Крооса. Игрок связан контрактом с «королевским» клубом до 2023 года, и руководство пока не планирует предлагать ему новую сделку.

Согласно сведениям журналистов El Nacional, одним из вариантов считается полузащитник Орельен Чуамени, выступающий во Франции за «Монако». Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Добавим, что Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. Вместе с «Реалом» немец дважды становился чемпионом Ла Лиги и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Орельен Чуамени
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