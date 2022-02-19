«Реал» начал искать замену Кроосу

В мадридском «Реале» начали задумываться над поиском замены для 32-летнего немецкого полузащитника Тони Крооса. Игрок связан контрактом с «королевским» клубом до 2023 года, и руководство пока не планирует предлагать ему новую сделку.

Согласно сведениям журналистов El Nacional, одним из вариантов считается полузащитник Орельен Чуамени, выступающий во Франции за «Монако». Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Добавим, что Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. Вместе с «Реалом» немец дважды становился чемпионом Ла Лиги и трижды побеждал в Лиге чемпионов.