Это'О признали отцом 22-летней девушки и обязали выплатить алименты

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это’О был признан отцом 22-летней девушки по итогам заседания суда Мадрида. Бывшего футболиста обязали выплатить алименты, об этом рапортует газета Marca.

Дочь родилась в 1999 году, однако Самюэль всячески отрицал факт отцовства. Он игнорировал звонки и сообщения от женщины, родившей ребенка. Впрочем, экс-возлюбленная Это’О смогла собрать доказательства и выиграла судебное разбирательство.

Судья вынес вердикт, согласно которому камерунец обязан выплатить по 1,4 тысячи евро за каждый месяц с момента подачи искового заявления, то есть с 2018 года.