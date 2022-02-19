Фабрегас поделился мнением о переходе Мбаппе в «Реал»

Известный испанский хавбек Сеск Фабрегас, выступающий во французском чемпионате за «Монако», отреагировал на новость о скором переходе в мадридский «Реал» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«За «сливочных» уже играл Роналду, но тогда «Барселона» не перестала побеждать. «Реал» усиливается сильным футболистом, однако в распоряжении Хави Эрнандеса достаточно молодых талантов. Они уже выделяются на поле, хотя дела у клуба идут не лучшим образом. Только представьте, что будет, когда команда выйдет на свой пик. Думаю, каталонцы в надежных руках», - передает слова Сеска Mundo Deportivo.

Мбаппе присоединится к «Реалу» по завершении нынешнего сезона на правах свободного агента.