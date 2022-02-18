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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне намекнул, что он не хочет покидать «Атлетико»

18 Февраля 2022 • 21:16 Комментировать (1)
Осасуна
...
Атлетико М
3.75 3.25 2.10
Через 19 ч. 38 мин.

В связи с неудовлетворительными результатами «Атлетико» начали ходить слухи о возможном увольнении главного тренера команды Диего Симеоне. Испанская пресса ранее сообщала, что руководство клуба начало поиски других кандидатов на пост наставника, из-за чего аргентинец перестал комфортно себя чувствовать в Мадриде.

Впрочем, на пресс-конференции накануне встречи с «Осасуной» в Ла Лиге Симеоне намекнул, что ему не хотелось бы уходить из команды. «Я нахожусь в отличном месте, нет желания что-то менять. Я смотрю в будущее и пытаюсь исправить ситуацию. У меня есть мотивация для этого», - прокомментировал тренер.

Напомним, что на неделе «Атлетико» неожиданно дома минимально проиграл «Леванте» с последнего места турнирной таблицы первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 21:34
Да в Мадриде памятник ему должны поставить... Можно с яйцами.... Будет заслуженно стоять рядом с Пеле, Марадоной и Месси....
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19.02  18:15 Осасуна ... Атлетико М 4.20 3.45 1.97
19.02  20:30 Кадис ... Хетафе 3.15 3.05 2.55
19.02  23:00 Реал Мадрид ... Алавес 1.18 7.40 16.00
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