Симеоне намекнул, что он не хочет покидать «Атлетико»

В связи с неудовлетворительными результатами «Атлетико» начали ходить слухи о возможном увольнении главного тренера команды Диего Симеоне. Испанская пресса ранее сообщала, что руководство клуба начало поиски других кандидатов на пост наставника, из-за чего аргентинец перестал комфортно себя чувствовать в Мадриде.

Впрочем, на пресс-конференции накануне встречи с «Осасуной» в Ла Лиге Симеоне намекнул, что ему не хотелось бы уходить из команды. «Я нахожусь в отличном месте, нет желания что-то менять. Я смотрю в будущее и пытаюсь исправить ситуацию. У меня есть мотивация для этого», - прокомментировал тренер.

Напомним, что на неделе «Атлетико» неожиданно дома минимально проиграл «Леванте» с последнего места турнирной таблицы первенства.