«Атлетико» подписал контракт с португальским вингером Габриэлом Карвалью

Мадридский «Атлетико» официально объявил о трансфере португальского вингера Габриэла Карвалью, который присоединился к команде на правах свободного агента из «Порту».

Отмечается, что 18-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» до июня 2026 года. Сумма отступных за Карвалью составит 40 миллионов евро. С прошлого лета игрок находился в статусе свободного агента, ведь ранее он отказался продлевать соглашение с «Порту».

Габриэл Карвалью является воспитанником «Спортинга». После нескольких лет игры за лиссабонский клуб португалец решил перебраться в стан конкурентов – «Порту», где так и не закрепился в первой команде.