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«Атлетико» подписал контракт с португальским вингером Габриэлом Карвалью

18 Февраля 2022 • 16:46 Комментировать
Осасуна
...
Атлетико М
3.75 3.25 2.10
19.02 18:15
Мадридский «Атлетико» официально объявил о трансфере португальского вингера Габриэла Карвалью, который присоединился к команде на правах свободного агента из «Порту». 
 
Отмечается, что 18-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» до июня 2026 года. Сумма отступных за Карвалью составит 40 миллионов евро. С прошлого лета игрок находился в статусе свободного агента, ведь ранее он отказался продлевать соглашение с «Порту».
 
Габриэл Карвалью является воспитанником «Спортинга». После нескольких лет игры за лиссабонский клуб португалец решил перебраться в стан конкурентов – «Порту», где так и не закрепился в первой команде.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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