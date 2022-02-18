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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мать Мбаппе подыскивает жильё в Мадриде

18 Февраля 2022 • 12:45 Комментировать

В Испании сообщили новую информацию о будущем французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Оказывается, мать футболиста уже приступила к поиску жилья в столице Испании.

Как сообщает El Chiringuito, женщина подобрала два дома в одном из престижных районов Мадрида. Исходя из этого можно предположить, что Мбаппе все же присоединится к «королевскому» клубу после истечения контракта с «ПСЖ». Его соглашение с парижским грандом рассчитано еще на несколько месяцев.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Мбаппе якобы разочаровался в силе мадридского коллектива после первого матча пей-офф Лиги чемпионов и решил переехать в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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