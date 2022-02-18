«ПСЖ» нашёл топ-тренера на место Почеттино - приход Зидана под угрозой срыва

«ПСЖ» планирует сменить главного тренера по завершении сезона-2021/2022. В клубе недовольны работой аргентинца Маурисио Почеттино и укажут ему на дверь в июне.

Фаворитом на пост рулевого парижского коллектива считается Зинедин Зидан, однако специалист пока не спешит договариваться с клубом. В связи с этим «ПСЖ» рассматривает альтернативные варианты. В число претендентов попал аргентинский тренер Диего Симеоне, которого могут уволить из мадридского «Атлетико» из-за неудачных результатов в этом сезоне.

51-летний специалист занимает пост наставника «матрасников» с 2011 года. Его действующий контракт истекает через 2,5 года.