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«ПСЖ» нашёл топ-тренера на место Почеттино - приход Зидана под угрозой срыва

18 Февраля 2022 • 11:29 Комментировать (3)

«ПСЖ» планирует сменить главного тренера по завершении сезона-2021/2022. В клубе недовольны работой аргентинца Маурисио Почеттино и укажут ему на дверь в июне.

Фаворитом на пост рулевого парижского коллектива считается Зинедин Зидан, однако специалист пока не спешит договариваться с клубом. В связи с этим «ПСЖ» рассматривает альтернативные варианты. В число претендентов попал аргентинский тренер Диего Симеоне, которого могут уволить из мадридского «Атлетико» из-за неудачных результатов в этом сезоне.

51-летний специалист занимает пост наставника «матрасников» с 2011 года. Его действующий контракт истекает через 2,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Диего Симеоне Маурисио Почеттино
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
18 Февраля 2022 в 12:12
Очень радует приход индейца на пост в ПСЖ. Посмотрим что у него получиться...
Spirit
18 Февраля 2022 в 11:54
По хоббит в команде никто в ПСЖ нормально игру не поставит!
Alex1972
18 Февраля 2022 в 11:36
Он привезет с собой "автобус"... Хе-хе...
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