Фати рассчитывает вернуться к матчу с «Реалом»

Талантливый нападающий Ансу Фати, выступающий в составе каталонской «Барселоны», продолжает восстанавливаться после очередного повреждения. Игрок получил травму в кубковой встрече с «Атлетиком» Бильбао.

По сообщениям Diario Sport, 19-летний исполнитель рассчитывает вернуться на поле к поединку с мадридским «Реалом». «Эль класико» состоится 20 марта.

Это далеко не первые проблемы Фати со здоровьем в нынешнем сезоне. Из-за постоянных травм нападающий провел в испанском чемпионате всего пять поединков, в которых записал себе в актив три забитых мяча.