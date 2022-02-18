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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати рассчитывает вернуться к матчу с «Реалом»

18 Февраля 2022 • 08:49 Комментировать

Талантливый нападающий Ансу Фати, выступающий в составе каталонской «Барселоны», продолжает восстанавливаться после очередного повреждения. Игрок получил травму в кубковой встрече с «Атлетиком» Бильбао.

По сообщениям Diario Sport, 19-летний исполнитель рассчитывает вернуться на поле к поединку с мадридским «Реалом». «Эль класико» состоится 20 марта.

Это далеко не первые проблемы Фати со здоровьем в нынешнем сезоне. Из-за постоянных травм нападающий провел в испанском чемпионате всего пять поединков, в которых записал себе в актив три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ансу Фати
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