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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» рассматривают вариант с увольнением Симеоне

17 Февраля 2022 • 20:48 Комментировать
Осасуна
...
Атлетико М
3.80 3.25 2.07
19.02 18:15

Неудовлетворительные результаты «Атлетико» в текущем сезоне заставили руководство клуба задуматься о возможной отставке главного тренера Диего Симеоне. Увольнение аргентинского специалиста может произойти летом, если мадридцы не исправят ситуацию.

При этом, боссы «матрасников» уже сейчас имеют в шорт-листе несколько кандидатов на пост наставника. Как свидетельствует Cadena Ser, этот факт не дает спокойно работать Симеоне, который чувствует давление и недоверие со стороны совета директоров.

Напомним, что вчера, 16 февраля, «Атлетико» неожиданно на своем поле минимально проиграл аутсайдеру чемпионата, «Леванте».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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