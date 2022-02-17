В «Атлетико» рассматривают вариант с увольнением Симеоне

Неудовлетворительные результаты «Атлетико» в текущем сезоне заставили руководство клуба задуматься о возможной отставке главного тренера Диего Симеоне. Увольнение аргентинского специалиста может произойти летом, если мадридцы не исправят ситуацию.

При этом, боссы «матрасников» уже сейчас имеют в шорт-листе несколько кандидатов на пост наставника. Как свидетельствует Cadena Ser, этот факт не дает спокойно работать Симеоне, который чувствует давление и недоверие со стороны совета директоров.

Напомним, что вчера, 16 февраля, «Атлетико» неожиданно на своем поле минимально проиграл аутсайдеру чемпионата, «Леванте».